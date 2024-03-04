Неизвестный взял в заложники пациентов больницы

Полиция немецкого города Ахен пытается выяснить, что происходит в госпитале

В Германии полиция пытается выяснить, что происходит в больнице городка Ахен. Сообщается, что неизвестный там взял в заложники несколько человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ. Силовики оцепили больницу на юго-западе города.

Пока нет никакой информации - кому неизвестный угрожает, и выдвигал ли он какие-либо требования. Вокруг клиники собираются бойцы спецназа и пожарные. Туда же отправлены спецподразделения из Кельна.

По информации одного из изданий, некто поджег пиротехнику и в результате в лечебном учреждении образовался густой дым. Затем нападавший забаррикадировался в палате. Неизвестно - есть ли там пациенты. Больница рассчитана на 378 коек. В ней трудятся 1600 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"