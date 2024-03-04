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Неизвестный взял в заложники пациентов больницы

21:16
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Полиция немецкого города Ахен пытается выяснить, что происходит в госпитале

В Германии полиция пытается выяснить, что происходит в больнице городка Ахен. Сообщается, что неизвестный там взял в заложники несколько человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ. Силовики оцепили больницу на юго-западе города. 

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Пока нет никакой информации - кому неизвестный угрожает, и выдвигал ли он какие-либо требования. Вокруг клиники собираются бойцы спецназа и пожарные. Туда же отправлены спецподразделения из Кельна. 

По информации одного из изданий, некто поджег пиротехнику и в результате в лечебном учреждении образовался густой дым. Затем нападавший забаррикадировался в палате. Неизвестно - есть ли там пациенты. Больница рассчитана на 378 коек. В ней трудятся 1600 человек. 

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