Asia Times: Зеленского могут эвакуировать из Киева

Эксперт издания связывает это с обвалом фронта

Зеленского могут эвакуировать из Киева. Это связано с тяжелым положением на фронте. Такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.

Он подчеркивает, что никто не может сказать - сколько удастся продержаться правительству Зеленского.

Помимо нестабильной обстановки на фронте, дестабилизирующими факторами могут стать волнения внутри страны, в том числе на фоне отмены президентских выборов. Брайен считает, что Пентагон может вывезти Зеленского в другой город. Как вариант - это будет Львов.

Эксперт указал на то, что Россия нарастила темп своих операций и освобождает все больше территорий. У Киева явно наблюдается нехватка в живой силе. И если власти по-прежнему будут использовать силовые методы при наборе людей на фронт, то они столкнутся с волнениями в Харькове, Одессе и Киеве.

Напомним, в начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина только за январь потеряла 23 тысячи человек. Киев, как в мясорубку, бросает в бой последние резервы.

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