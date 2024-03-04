ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Asia Times: Зеленского могут эвакуировать из Киева

21:41
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Эксперт издания связывает это с обвалом фронта

Зеленского могут эвакуировать из Киева. Это связано с тяжелым положением на фронте. Такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.

ЕК: Зеленский ошибся в заявлении про бесплатные снаряды от Евросоюза
"Колосс на глиняных ногах": Зеленский потерял значение для США

Он подчеркивает, что никто не может сказать - сколько удастся продержаться правительству Зеленского. 

Помимо нестабильной обстановки на фронте, дестабилизирующими факторами могут стать волнения внутри страны, в том числе на фоне отмены президентских выборов. Брайен считает, что Пентагон может вывезти Зеленского в другой город. Как вариант - это будет Львов. 

Эксперт указал на то, что Россия нарастила темп своих операций и освобождает все больше территорий. У Киева явно наблюдается нехватка в живой силе. И если власти по-прежнему будут использовать силовые методы при наборе людей на фронт, то они столкнутся с волнениями в Харькове, Одессе и Киеве. 

Напомним, в начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина только за январь потеряла 23 тысячи человек. Киев, как в мясорубку, бросает в бой последние резервы. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.