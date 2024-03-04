Франция первой в мире закрепила право на аборт в конституции

В основной закон страны поправку внесли впервые с 2008 года

Франция первой в мире закрепила в своей конституции право женщины делать аборт. В основной закон добавлена статья следующего содержания: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом".

О принятии соответствующих поправок парламентом республики сообщает РИА Новости.

За проголосовали 780 депутатов. Против - 72. Отмечается, что инициатива закрепить право на аборт в конституции принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Принятая поправка - 25-я с 1958 года. Именно тогда начала действовать новая конституция Франции. Последний раз изменения вносились в 2008 году.

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