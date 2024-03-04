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Трое маленьких детей погибли при пожаре в российском регионе

22:08
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Пожарные Кизляра потушили частный дом и обнаружили тела малышей

В дагестанском Кизляре при пожаре погибли трое маленьких детей. Их тела обнаружили уже после того, как дом потушили. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике. 

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Погибшим детям от двух до пяти лет. В семье был еще один ребенок, самый младший. С ним мать отошла по делам. Отца в этот момент также не было дома. Малыши остались одни. Причиной возгорания могла стать дровяная печь. Местные жители утверждают, что огонь распространился очень быстро. 

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по факту ЧП. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. 

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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