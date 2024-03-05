Камкин: Слив разговора военных ФРГ был запланирован

Насколько обоснована эта версия?

Что стоит за разговорами немецких военных о возможных атаках на Крымский мост? Допускают ли в Берлине более активное вмешательство в российско-украинский конфликт? Насколько обоснована версия о том, что секретную информацию немцы разгласили умышленно? И с какой тогда целью они это сделали?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы со старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Александром Камкиным.

"Складывается впечатление, что слив был запланирован. Что не просто так. Вряд ли это можно назвать преступной халтурностью высших чинов Бундесвера", - отметил он.

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