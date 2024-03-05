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Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ

08:29
  • вторник
  • 05 марта 2024

Экипажу пришлось работать в сложных метеоусловиях

Новые данные от Минобороны. На Купянском направлении российские войска улучшили тактическое положение, уничтожено большое скопление бронетехники ВСУ, в том числе, иностранного производства. На Авдеевском участке фронта за последние сутки противник потерял более 490 боевиков.

На Северодонецком вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт и скопление живой силы противника. "Аллигатор" нанёс точный удар неуправляемыми ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.

Экипажу пришлось работать в сложных метеоусловиях. Во время боевого вылета Ка-52 действовал в составе ударной группы армейской авиации, в неё еще входят Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8.

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