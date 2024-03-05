ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы новые имена героев спецоперации

08:31
  • вторник
  • 05 марта 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии сержант Вячеслав Безумов под минометным обстрелом боевиков сумел оперативно починить поврежденную антенну радиостанции. С риском для жизни он провел замену блоков.  Бесперебойная связь между командованием и батальонной группой была восстановлена и атака радикалов отражена.

Младший сержант Сергей Адин со своей штурмовой группой пробрался в тыл противника и занял вражеский опорный пункт. В течение двух суток, находясь под постоянным огнем националистов, наши бойцы удерживали позиции до прибытия основных сил. В дальнейшем опорник стал плацдармом для продвижения российских войск вперед.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.