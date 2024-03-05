Названы новые имена героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии сержант Вячеслав Безумов под минометным обстрелом боевиков сумел оперативно починить поврежденную антенну радиостанции. С риском для жизни он провел замену блоков. Бесперебойная связь между командованием и батальонной группой была восстановлена и атака радикалов отражена.

Младший сержант Сергей Адин со своей штурмовой группой пробрался в тыл противника и занял вражеский опорный пункт. В течение двух суток, находясь под постоянным огнем националистов, наши бойцы удерживали позиции до прибытия основных сил. В дальнейшем опорник стал плацдармом для продвижения российских войск вперед.

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