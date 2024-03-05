В США наступил "супервторник"

В 15 штатах пройдут праймериз

В США сегодня "супервторник". Сразу в 15 штатах пройдут президентские праймериз. По их результатам должен определиться окончательный фаворит как от республиканцев, так и от демократов на предстоящих выборах главы государства в ноябре.

Попытки исключить Трампа из предвыборной гонки сразу в нескольких штатах провалились. Верховный суд США накануне вынес вердикт местные власти не в праве решать судьбу будущего американского лидера и единогласно отменил недопуск политика в Колорадо. Это решение обязательно также для штатов Мэн и Иллинойс.

До супервторника Трамп проиграл своей сопернице Ники Хейли только в Колумбии и сейчас намерен взять реванш. А в стане демократов конкуренции нет, там ставку делают на одного кандидата - нынешнего президента Джо Байдена.

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