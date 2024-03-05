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Российская ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской областью

08:10
  • вторник
  • 05 марта 2024

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Российская ПВО пресекла две атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Как сообщили в Минобороны, три дрона ВСУ были обнаружены минувшей ночью над Белгородской областью. БПЛА самолетного типа сбиты дежурными средствами ПВО.

Накануне, 4 марта, ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе окраину Шебекино. Беспилотник сдетонировал, взрывом был поврежден автомобиль. Также, по сообщениям местных властей, украинская артиллерия обстреляла белгородское село.

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