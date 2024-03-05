Российская ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской областью

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены.

Как сообщили в Минобороны, три дрона ВСУ были обнаружены минувшей ночью над Белгородской областью. БПЛА самолетного типа сбиты дежурными средствами ПВО.

Накануне, 4 марта, ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе окраину Шебекино. Беспилотник сдетонировал, взрывом был поврежден автомобиль. Также, по сообщениям местных властей, украинская артиллерия обстреляла белгородское село.

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