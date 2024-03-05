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Минобороны раскрыло сценарий нападения НАТО на Россию

08:34
  • вторник
  • 05 марта 2024

Атака начнется с быстрого глобального удара

Военная операция против России будет воздушно-наземной или воздушно-морской. Она начнется с быстрого глобального удара, за которым последуют массированные ракетно-авиационные удары, считают эксперты издаваемого Минобороны России журнала "Военная мысль".

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Авторы статьи, в которой представлен сценарий гипотетического нападения на Россию, предполагают, что западные специалисты организуют объединенные оперативные формирования (ООФ): это высокомобильные группировки войск, которые могут в кратчайший промежуток времени нанести удар одновременно по всем жизненно важным сферам - наземной, морской, воздушной, космической и информационной.

Перед началом операции, по мнению авторов, противник начнет провокационные и информационные агрессивные действия. Повысится активность разведки и интенсивность полетов беспилотников или самолетов вблизи российских границ.

Одной из первых вступят в бой космические силы и авиация, как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, приводит содержание статьи РИА Новости. Эксперты считают, что воздушно-космические силы начнут действовать еще до развертывания основной группировки.

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