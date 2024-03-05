ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон: США не используют истребители F-35 на Украине

08:16
  • вторник
  • 05 марта 2024

Киев давно просит Вашингтон о поставках этих истребителей

Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине. Такое заявление сделали во вторник, 5 марта, в американском Министерстве обороны.
В ДНР сбиты два украинских истребителя

Пентагон отреагировал на заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена, который обвинил Вашингтон в применении истребителей F-35 для поиска позиций российских систем противовоздушной обороны.

В США в ответ заверили, что не используют на Украине F-35, однако от каких-либо подробностей воздержались, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что генсека НАТО Йенса Столтенберга надо отправить в отставку, поскольку он позволяет себе заявления, равносильные объявлению войны России. Так Брайен охарактеризовал высказывание генсека НАТО о разрешении ВСУ применять истребители F-16 для нанесения ударов по территории России.

Тем временем Киев планирует приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что киевский режим уже знает, "где их применять".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пентагон
Пентагон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.