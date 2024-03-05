Киев давно просит Вашингтон о поставках этих истребителей

Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине. Такое заявление сделали во вторник, 5 марта, в американском Министерстве обороны.

Пентагон отреагировал на заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена, который обвинил Вашингтон в применении истребителей F-35 для поиска позиций российских систем противовоздушной обороны.

В США в ответ заверили, что не используют на Украине F-35, однако от каких-либо подробностей воздержались, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что генсека НАТО Йенса Столтенберга надо отправить в отставку, поскольку он позволяет себе заявления, равносильные объявлению войны России. Так Брайен охарактеризовал высказывание генсека НАТО о разрешении ВСУ применять истребители F-16 для нанесения ударов по территории России.

Тем временем Киев планирует приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что киевский режим уже знает, "где их применять".

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