Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост оказался в Сети

Великобритания призывает Германию принять наконец решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера. Об этом рассказал информированный представитель официального Лондона.

Как пишет The Guardian, Лондон напомнил, что первым из западных союзников киевского режима передал дальнобойные высокоточные ракеты Украине. В Великобритании призвали союзников сделать то же самое.

При этом утечку беседы германских офицеров о возможной атаке на Крымский мост в британском Министерстве обороны считают хотя и досадной, однако не слишком серьезной.

Ранее глава федерального правительства Германии Олаф Шольц не раз высказывался категорически против отправки киевскому режиму ракет Taurus, о гипотетическом применении которых для удара по Крымскому мосту говорили офицеры бундесвера.

При этом журналисты утверждают, что российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, полученной в результате перехвата беседы немецких военных.

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