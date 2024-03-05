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Лондон призвал Берлин передать Киеву Taurus, несмотря на недавнюю утечку

08:38
  • вторник
  • 05 марта 2024

Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост оказался в Сети

Великобритания призывает Германию принять наконец решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера. Об этом рассказал информированный представитель официального Лондона.
В Германии разгорается скандал после утечки разговора военных об атаке на Крымский мост

Как пишет The Guardian, Лондон напомнил, что первым из западных союзников киевского режима передал дальнобойные высокоточные ракеты Украине. В Великобритании призвали союзников сделать то же самое.

При этом утечку беседы германских офицеров о возможной атаке на Крымский мост в британском Министерстве обороны считают хотя и досадной, однако не слишком серьезной.

Ранее глава федерального правительства Германии Олаф Шольц не раз высказывался категорически против отправки киевскому режиму ракет Taurus, о гипотетическом применении которых для удара по Крымскому мосту говорили офицеры бундесвера.

При этом журналисты утверждают, что российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, полученной в результате перехвата беседы немецких военных.

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