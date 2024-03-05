Новый парламент Судана рассмотрит соглашение о базе ВМФ России

О договоренности создать такую базу стало известно в ноябре 2020 года

Соглашение с Россией о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в стране будет рассматриваться новым парламентом после выборов. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал суданский министр иностранных дел Али Садик Али.

Ранее российский посол в Хартуме Андрей Черновол отмечал, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы ВМФ России в Порт-Судане на Красном море.

Али Садик Али пояснил, что речь идет об "особо чувствительной" теме — требуется ратификация документа парламентом, поэтому необходимо дождаться выборов, сообщает РИА Новости.

Судан был в числе участников саммита Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге летом 2023 года. Российская сторона провела его для налаживания и укрепления партнерских связей с государствами африканского континента.

До того заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева рассказала, что Москва готова содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей. Наша страна также подтвердила неизменную готовность помогать этому государству в возвращении на путь мира и устойчивого развития.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"