В Кремле рассказали о создании платежной системы БРИКС

Объединение стремится к созданию независимой платежной системы

БРИКС стремится к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представителя администрации президента, подобная система была бы комфортной для стран БРИКС, их жителей и бизнеса, а также "не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики".

Ушаков анонсировал повышение роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, объединение продолжит развивать механизм пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США, сообщает ТАСС.

Еще в мае 2023 года сообщалось, что Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара. Там отмечали, что применение доллара в расчетах между членами объединения "становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США" в отношении России и Китая.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин рассказал, что есть различные варианты. В частности, можно было бы рассматривать гипотетическую валюту БРИКС не как замену национальным, а в качестве нового перспективного многостороннего инструмента, основанного на корзине валют стран — участниц объединения.

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