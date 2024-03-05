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ВСУ обстреляли железнодорожную станцию под Курском

09:04
  • вторник
  • 05 марта 2024

Пожар оперативно потушили

Железнодорожная станция Глушково в Курской области обстреляна со стороны Украины. В результате обстрела артиллерией ВСУ на станции вспыхнул пожар. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, возгорание оперативно ликвидировано.

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По словам Старовойта, всего насчитали девять прилетов. Обошлось без пострадавших, однако повреждены линии электропередачи.

Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только обстановка станет безопасной, написал губернатор в Telegram.

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