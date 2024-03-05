ВСУ обстреляли железнодорожную станцию под Курском

Пожар оперативно потушили

Железнодорожная станция Глушково в Курской области обстреляна со стороны Украины. В результате обстрела артиллерией ВСУ на станции вспыхнул пожар. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, возгорание оперативно ликвидировано.

По словам Старовойта, всего насчитали девять прилетов. Обошлось без пострадавших, однако повреждены линии электропередачи.

Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только обстановка станет безопасной, написал губернатор в Telegram.

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