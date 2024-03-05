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Отекшая и с кривой улыбкой: появились первые фото Кейт Миддлтон после слухов о коме

09:24
  • вторник
  • 05 марта 2024

Принцесса выглядела не очень хорошо

Кейт Миддлтон заметили на публике впервые после операции и слухов о коме Фото принцессы опубликовал таблоид TMZ. На фото супруга принца Уильяма сидела на пассажирском сиденье автомобиля Audi. Причем за рулем машины находилась мать Кейт, а вокруг не было охраны.
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Принцесса надела темные очки, за которыми не было видно глаз. Кейт выглядела не очень хорошо - была бледной и немного отекшей. Лицо обычно жизнерадостной и широко улыбающейся принцессы не выражало никаких эмоций, а губы изогнулись в кривой улыбке.

На носу будущей королевы особо наблюдательные читатели портала заметили что-то, похожее на повязку или широкий пластырь, однако утверждать этого нельзя, поскольку фото сделано издалека через грязное лобовое стекло автомобиля. Впрочем, это уже породило новую волну слухов, о том, что Кейт Миддлтон могла сделать пластику носа.

Отмечается, что фото было сделано недалеко от Виндзорского замка. Ранее представители принцессы уверяли, что она вернулась в замок после плановой операции на брюшной полости.

Супруга принца Уильяма пропала в конце декабря после операции на брюшной полости. Скупые комментарии Кенсингтонского дворца о состоянии любимицы британцев породили массу слухов, вплоть до того, что она находится в коме или вовсе скончалась.

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