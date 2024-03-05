Собянин: Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта

10 марта парковки будут работать в обычном режиме

Парковки на всех без исключения улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта. Об этом объявил Сергей Собянин.

В воскресенье, 10 марта, парковки будут работать в обычном режиме: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумами останутся платными.

Накануне на встрече с Владимиром Путиным Сергей Собянин сообщил, что доходы в бюджет Москвы увеличились благодаря строительству Большой кольцевой линии. По его словам, федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили за счет БКЛ больше 1 трлн руб. экономического эффекта.

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