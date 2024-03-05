Собянин: Около 400 молодых реставраторов выпускают ежегодно учебные учреждения Москвы

Будущих реставраторов готовят свыше 10 учебных заведений

Учебные учреждения Москвы ежегодно выпускают около 400 молодых реставраторов. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, столичные власти стараются пробуждать интерес к сохранению культурного наследия еще со школьной скамьи. Так, в городе работает проект "Школа реставратора". С 12 лет школьники могут освоить теоретические аспекты профессии и попробовать себя под контролем профессионалов. Сейчас будущих реставраторов готовят свыше 10 учебных заведений.

Подробнее – на сайте мэра.

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