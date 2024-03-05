ВС России укрепляют позиции вдоль всей линии соприкосновения

Резко изменилась обстановка на Купянском направлении

В зоне СВО российские войска укрепляют позиции вдоль всей линии соприкосновения. На Купянском участке наши бойцы прорвали оборону неонацистов и при поддержке авиации зашли в село Терны. Также продвижение на Авдеевском и Артёмовском направлениях. Тяжёлые бои - в Новомихайловке. Киевские радикалы не в состоянии эвакуировать раненых. Открывают шквальный огонь по тем, кто пытается сохранить жизнь и сдаться нашим военным.

Точным выстрелом из гранатомета морпехи уничтожили еще одну огневую точку бандеровцев в Новомихайловке. Стремительный штурм. И через час в бывшем блиндаже националистов уже развевается российский флаг. Еще один бойцы поднимают в центре поселка. Это знак генштабу ВСУ - кто на самом деле контролирует Новомихайловку, а кто из нее бежит, теряя позиции.

А это уникальные кадры. Двое наших бойцов идут в "лобовую", чтобы вытащить из-под шквального встречного огня раненого. Причем, солдата ВСУ, который, казалось, обречен. От пуль своих же националистов его спасала только груда битого кирпича. И если бы не дерзость российских "штурмовиков", то наверняка "бандеровцы" добили своего.

Носилок под рукой нет. Приходится тащить за штаны. Тяжело и неудобно. В спину – грохот автоматных очередей. Но бойцам удается добраться до развалин. Спрятаться от пуль за стеной. И перебинтовать бедолагу.

В последние два дня резко изменилась обстановка и на Купянском направлении. Артиллерия и авиация непрерывно атакуют поселок Терны. Наступление здесь тоже развивается молниеносно. Если еще сутки назад российские войска стояли в километре от окраин, то сегодня под прикрытием вертолетов зашли в село.

Единственное, что мешает наступлению на сам Купянск, это сплошные минные поля. Чтобы не рисковать понапрасну, перед каждым новым штурмом военные-инженеры пробивают в минных заграждениях коридоры. Снимают сотни фугасов. И показательно, что больше всего на грунтовке именно противотанковых мин. То есть ВСУ крайне опасаются натиска российских танковых батальонов. Саперам приходится действовать быстро. Иначе националисты могут засечь разведчиков с коптера. Поэтому каждую мину, не теряя времени, подрывают на месте.

А вот результат ударов с воздуха по пунктам дислокации ВСУ и наемников. Горят блиндажи и "лисьи норы". Это разрушенная база в Орехове. А вот это здание еще вчера – казарма националистов в Часовом Яре, куда Киев постоянно перебрасывает резервы. Не удивительно, что после таких попаданий в генштабе боевиков уже серьезно говорят о намерениях сдать Часов Яр.

В Авдеевке саперы разминируют территорию бывшего промышленного гиганта - местного коксохимического завода. Он пострадал не столько от штурма, сколько от рук бандеровцев-мародеров. Отступая, они разграбили цеха. Что не смогли вывезти - уничтожили. В ближайшее время состояние комбината оценят специалисты. И не исключено: будет принято решение о восстановлении "коксохима". Все же это предприятие обеспечивало работой две трети населения Авдеевки.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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