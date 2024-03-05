Разведоперация России расколола Запад и дискредитировала Шольца

Об этом пишут СМИ

Виртуозная разведоперация России расколола Запад и дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца. Так авторитетное американское издание Politico прокомментировало утечку записи разговора офицеров Бундесвера. Авторы статьи подчеркивают, что публикация переговоров сделала получение Киевом ракет "Таурус" ещё более маловероятным. В то же время многие европейские СМИ еще более категоричны и предупреждают, что провал Берлина может нести прямую угрозу безопасности Старому свету, несмотря на расширение НАТО.

Уже более месяца НАТО проводит крупнейшие со времен окончания "холодной войны" учения "Стойкий защитник - 2024". Основная фаза началась 1 февраля и ознаменовалась, в частности, присоединением к маневрам вооруженных сил Финляндии и Швеции. В альянсе по этому поводу царит неподдельный оптимизм.

"Новая концепция заключается в том, что мы пытаемся интегрироваться еще больше. Это стало возможным благодаря членству Финляндии в НАТО и скорому членству Швеции. Тогда последние препятствия для полной интеграции исчезнут, и мы сможем работать как одна военно-воздушная держава в мирное время, в случае кризиса и войны", - отметил Рольф Фолланд, командующий королевскими ВВС Норвегии.

Генерал, конечно, не политик и прямо говорит, что думает. Как говорили и высокопоставленные немецкие военные, и выдали планы удара по Крымскому мосту. А теперь под угрозой доверие партнеров к Германии в целом, пишет издание "Хандельсблат".

А еще лично канцлер Шольц, который, по мнению ряда немецких политиков, сам стал риском для безопасности. А значит, можно ли вообще теперь доверять Германии какие-либо тайны. Да и поставка ракет "Таурус" Киеву теперь становится еще более маловероятной, считает издание "Политико". Хотя в этом вопросе решающую роль еще может сыграть давление англосаксов. Во всяком случае, как пишет английская "Гардиан", Великобритания призывает Берлин передать "Таурусы", несмотря ни на что.

Еще одно неприятное для Запада заявление неожиданно сделал министр обороны Сингапура Нг Энг Хэн. Его слова приводит издание "Булгариан милитари":

"Во время недавних действий США мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются в странах НАТО".

Впервые сообщения об этом появились еще весной прошлого года. Один из американских летчиков подтвердил, что пилотировал F-35 в районе украино-белорусской границы именно с целью обнаружения систем ПВО. В Пентагоне это ожидаемо опровергли. Очередное заявление сделали и в Госдепартаменте:

"США не намерены отправлять свои войска на Украину, не смотря на соответствующие обсуждения среди европейских партнеров по НАТО".

Но за словами - очевидные факты, которых становится все больше. Натовские военные, в том числе американские, на Украине есть и об этом уже неоднократно говорили в том числе западные политики разного уровня. И чем больше будет таких откровений и утечек, тем сложнее будет скрывать правду.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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