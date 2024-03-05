Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят 800 мастер-классов

Программа разнообразная

Площадь "Душа России" поет – на главной сцене фестиваля народное караоке. От такого разнообразия культур, лиц, настроений – просто голова кругом. Все участники Всемирного фестиваля молодежи такие разные, но при этом очень похожи друг на друга. У них свои традиции и свои языки, но цели и ценности – сделать этот мир лучше.

По флагам разных стран можно изучать географию. Впервые участвуют в фестивале и новые регионы нашей страны. Делегация из Донбасса освоилась быстро и даже взяла культурное шефство над иностранцами, объяснив канадцам старую шахтерскую поговорку, которая сегодня несет особенный смысл.

В дни фестиваля участники посетят 800 мастер-классов, концертов, спектаклей, деловых встреч. Молодые дипломаты и ученые говорят о глобальном - о том, что сегодня волнует весь мир. И у каждого есть право на свое мнение на любую тему. Экология, космос, история. Интерес с к российскому прошлому только растет, говорят организаторы. А после недавнего интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вызвало шумиху на Западе, особенно.

"В большинстве своем, они знакомы с историей, с традициями России. Знают только определенные мифы, стереотипы. И важно познакомить и рассказать им о том, о чем они пока не знают", - говорит Елена Линькова, доктор исторических наук, профессор РУДН.

Без прошлого невозможно будущее. В павильоне, который в дни фестиваля превратился в международный аэропорт, появилась капсула времени. Послание потомкам будут храниться на виртуальном облаке. Впрочем, гости фестиваля решили просто сказать спасибо самым любимым.

Этот год Владимир Путин объявил годом семьи. В отличие от запада, в России стараются сохранить традиционные семейные ценности. Популярный в нашей стране турецкий актер, звезда сериалов "Великолепный век" и "Королёк — птичка певчая" Бурак Озчивит на площадке общества "Знание" рассказал, что для него в жизни самое главное – это его родные. Этим Турция и Россия очень похожи.

Экватор фестиваля позади. Впрочем, время узнать еще что-то новое пока есть. Праздник молодежи мира продлится до 7 марта.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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