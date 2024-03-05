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В Москве прошел концерт, приуроченный ко второй годовщине начала СВО

11:47
  • вторник
  • 05 марта 2024

Он собрал тысячи зрителей

Всем участникам СВО посвящается. В подмосковном Крокус Сити Холле состоялся грандиозный концерт, приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции.

Патриотические песни о мужестве российских военных, чести и долге перед Родиной исполнили один из самых популярных музыкантов Донбасса - Роман Разум и ансамбль Новороссия. Их музыка максимально точно передает настроение людей, находящихся на линии соприкосновения, потому что артисты сами являются участниками боевых действий.

В финале мероприятия на сцену вышли победители Всероссийского песенного флешмоба "Нас миллионы Русских". Концерт, собравший тысячи зрителей, прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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