Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Тимофея Тарасова

Мальчик борется со смертельной болезнью

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет - о 8-летнем Тимофее Тарасове из Кронштадта. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Он уже перенёс несколько курсов высокодозной химиотерапии и облучение. И теперь Тимофею требуется пересадка костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходим препарат, который повысит шансы на выздоровление и защитит организм от серьёзных осложнений. Но стоит лекарство свыше семи с половиной миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Тимофея. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. С лечением нельзя медлить.

За месяцы, проведенные в больнице, Тимофей научился созерцать. За окном сменяются день, ночь, времена года. А он в больничной палате - как на посту. Здесь мальчик провел зиму. Предстоит провести ещё и весну. Радует, когда в окне появляется знакомый силуэт. Тогда Тима машет рукой, что есть сил. Ведь там папа.

Каспер — настоящий друг, хоть и кот. Из-за болезни Тимофей был лишен компании сверстников. Пушистый домашний питомец стал спасением для ребёнка. Папа подбадривает сына. Всегда улыбчив. И как обычно - не с пустыми руками.

Лечение у мальчика – интенсивное. Когда заканчивается одно переливание крови, сразу начинается другое. В палату постоянно приходят врачи — держат на контроле состояние Тимы.

Тимофей с 4-х лет практически живёт в больницах. Тогда у мальчика внезапно заболели ноги и спина. Да так сильно, что он не мог даже вставать. Диагноз шокировал — острый лимфобластный лейкоз. Тяжелейшее лечение длилось больше двух лет. Пришлось даже заново учиться ходить. Мальчик вышел в первую ремиссию. Казалось, о болезни можно забыть. Тимофей готовился пойти в первый класс. Но накануне праздничной линейки - госпитализация. Также случилось и на этот раз. Только под Новый год.

"Это был второй рецидив. И третий раз мы услышали эти слова. Понимаешь, что химиотерапия плохо действует на организм ребенка. И шансов на здоровую жизнь остаётся все меньше", - говорит Алина Тарасова, мама Тимофея.

"Мы увидели, что, к сожалению, в костном мозге - он практически полностью заполонён бластными клетками. И в состоянии такого развернутого рецидива очередного он поступил к нам в клинику", - рассказала Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова".

Врачам стало понятно — без пересадки костного мозга болезнь не победить. Чтобы операция смогла спасти жизнь ребёнка, необходимо одно очень важное лекарство. И терапию нужно начать уже сейчас.

"Без использования этих препаратов, к сожалению, могут развиться очень тяжёлые нарушения в том числе работы печени, что может негативно повлиять на состояние Тимофея", - сообщила Юлия Федюкова.

Папа Тимофея борется с подступающим к горлу комом. Невозможно видеть страдания сына. Еще тяжелее чувствовать свою беспомощность.

"Необходим дорогостоящий препарат. На этот препарат у нашей семьи денег нет. Мы обращаемся к неравнодушным людям за помощью. Дайте шанс Тимофею на дальнейшую жизнь и на благополучное лечение", - рассказал Сергей Тарасов.

Тимофей готов отдать даже самую любимую игрушку лишь бы, наконец, вырваться из больничной палаты. Съесть хотя бы кусочек яблока, которое сейчас под запретом, покататься на велосипеде или поиграть с любимым Каспером. Но пока это лишь мечты.

Мама и папа Тимофея также искренне хотят верить. Вся надежда сейчас на врачей и добрых людей.

Ещё раз напомним - времени у Тимофея очень мало. Начать терапию нужно как можно скорее. И ваша помощь необходима прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Тимофея Тарасова, программа 1912

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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