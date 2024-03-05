Глвва делегации рассказал про оказанный в России теплый прием

Теплый прием, оказанный американской делегации на Всемирном фестивале молодежи в России, подтверждает, что враждебность в отношениях Москвы и Вашингтона исходит от американского руководства. Такое заявление сделал руководитель делегации Калеб Мопин.

Мопин заявил, что в свете отношения Соединенных Штатов к России можно было бы ожидать враждебности к американской делегации с российской стороны, а в действительности гостей из-за океана встретили исключительно радушно, сообщает РИА Новости.

Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединенных Штатов, от американских руководителей, которые намерены использовать НАТО и другие силы, чтобы вводить санкции, угрожать, ставить Россию в ситуацию, в которой она должна военными методами защищать себя и новые республики.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявления США о возобновлении диалога с Москвой по стратегической стабильности. Дипломат высказал удивление по поводу того, что в такой ситуации американцы всерьез просят Москву о доступе на российские стратегические объекты.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к возобновлению диалога с США по стратегической стабильности, однако мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия.

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