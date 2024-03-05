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Володин: иноагенты потеряют до 80% рекламных доходов из-за нового закона

09:57
  • вторник
  • 05 марта 2024

Речь идет о запрете рекламы на платформах иностранных агентов

Иностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50% до 80% рекламных доходов, что в 2023 году составляло около 5 миллиардов рублей. Об этом заявил во вторник, 5 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, после принятия соответствующих поправок "кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций".

Кроме того, звучат инициативы запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, которые занимаются дискредитацией российских Вооруженных сил.

Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан.

Ранее Володин заявил, что "тот, кто хочет исправиться, — у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться". Сделать это, по словам политика, можно, "отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран".

Что касается новых норм в законодательстве, касающихся иностранных агентов, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев уточнил, что цитирование в средствах массовой информации иноагентов не будет подпадать под действие поправок о запрете рекламы ресурсов иностранных агентов.

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Вячеслав Володин
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