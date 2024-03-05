Состав с вооружением для ВСУ сошел с рельсов под Харьковом

Железнодорожные пути взорвали

Неизвестные подорвали пути в Харьковской области. В результате с рельсов сошел состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как рассказал Марочко, крушение поезда произошло в районе железнодорожной станции 86-й километр. Из-за повреждения железнодорожных путей доставка груза была задержана на двенадцать часов.

Источники эксперта сообщили, что по факту происшествия было начато расследование. Следствие установило, что железнодорожное полотно было повреждено в результате подрыва самодельного взрывного устройства, передает РИА Новости.

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