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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя восемь часов

10:31
  • вторник
  • 05 марта 2024

Мост был перекрыт для движения автотранспорта с 00:35

Проезд автомобилей по Крымскому мосту восстановлен. Об этом утром вторника, 5 марта, сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация.

О временном прекращении транспортного движения по мосту сообщили в 00:35 по местному времени (совпадает с московским). Возобновлено оно было в 08:49 — соответственно, мост был закрыт для транспорта более восьми часов.

По состоянию на 09:00 в очереди на проезд по мосту со стороны Тамани ожидали 140 транспортных средств, со стороны Керчи — 240 транспортных средств. Продолжительность ожидания достигала часа.

Между тем возобновлять работу аэропорта Симферополя пока не планируется. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что воздушная гавань не будет работать до конца специальной военной операции в силу причин, связанных с безопасностью полетов.

До того Аксенов поблагодарил ФСБ, МВД, Росгвардию за эффективную работу в республике и отметил, что все террористические акты, совершенные на территории полуострова, раскрыты, участвовавшие в них террористы задержаны.

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