Он касается поставок новых вооружений Киеву

Скандал, разразившийся после утечки разговора офицеров бундесвера о планировании атаки на Крымский мост, возродил конфликт между Германией и союзниками по НАТО. Об этом рассказали информированные источники.

Как отмечает Bloomberg, конфликт касается поставок новых вооружений украинским властям. Сказалось и усиливающееся раздражение Франции и Великобритании, хотя "в интересах сохранения единства" они официально преуменьшают значимость утечки.

При этом официальные лица Североатлантического альянса встревожены небрежностью германских военных, которая привела к утечке. Один из собеседников агентства не исключил ужесточения мер по всем направлениям, особенно в Германии.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки представить беседу офицеров ФРГ как "игры в ракеты и танчики" – злонамеренная ложь, а в действительности Германия готовится к войне с Россией.

Тем временем Великобритания призывает Германию принять наконец решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера. Лондон напомнил, что первым из западных союзников киевского режима передал дальнобойные высокоточные ракеты Украине.

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