Захарова обвинила послов стран Запада во вмешательстве в дела России

Иностранные дипломаты устраивают перформансы

Дипломаты стран Запада в России занимаются перформансами, сопряженными с вмешательством во внутренние дела страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что речь не идет обо всех послах, но об определенной тенденции.

По словам Захаровой, такое движение является основным для большей части послов стран-участников НАТО в России. Они занимаются вмешательством во внутренние российские дела и перформансами, заявила представитель МИД в эфире "Соловьев Live".

На днях Мария Захарова обвинила во лжи посла США в Москве Линн Трейси. Дипломат подчеркнула, что Трейси лжет о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела России, а также о том, что американские дипломаты не ведут подрывной деятельности.

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