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Захарова обвинила послов стран Запада во вмешательстве в дела России

10:46
  • вторник
  • 05 марта 2024

Иностранные дипломаты устраивают перформансы

Дипломаты стран Запада в России занимаются перформансами, сопряженными с вмешательством во внутренние дела страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что речь не идет обо всех послах, но об определенной тенденции.

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По словам Захаровой, такое движение является основным для большей части послов стран-участников НАТО в России. Они занимаются вмешательством во внутренние российские дела и перформансами, заявила представитель МИД в эфире "Соловьев Live".

На днях Мария Захарова обвинила во лжи посла США в Москве Линн Трейси. Дипломат подчеркнула, что Трейси лжет о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела России, а также о том, что американские дипломаты не ведут подрывной деятельности.

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