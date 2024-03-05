Захарова пригрозила высылкой немецких журналистов из России

Это произойдет, если в ФРГ "тронут российских корреспондентов"

Немецкие журналисты покинут территорию России, если власти Германии тронут российских работников средств массовой информации. Об этом во вторник, 5 марта, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница в эфире телеканала "Соловьев Live", "об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине — если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки представить беседу офицеров ФРГ об участии Берлина в возможной атаке на Крымский мост как "игры в ракеты и танчики" – злонамеренная ложь, а в действительности Германия готовится к войне с Россией.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Он подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время СВО — это еще и огромная ответственность.

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