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Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным пристыковался к МКС

11:21
  • вторник
  • 05 марта 2024

Россиянин входит в состав экипажа миссии Crew 8

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew 8 пристыковался к Международной космической станции во вторник, 5 марта.

На станцию также прибыли американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат и Джанетт Эппс, сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 была запущена с космодрома во Флориде 4 марта. Запуск должен был состояться еще в феврале, но несколько раз откладывался.

Несмотря на политические разногласия между США и Россией, космические ведомства двух государства продолжают воплощать программу перекрестных полетов, в рамках которой американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а российские космонавты — на Crew Dragon.

В частности, в августе 2023 года к Международной космической станции причалил Crew Dragon с экипажем Crew 7: российский космонавт Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

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