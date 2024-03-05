Собянин рассказал о развитии молодежной экосистемы в Москве

Уже реализовано 2,5 тысячи идей

За четыре года реализовано 2,5 тысячи творческих и профессиональных идей В рамках проекта "Молодежь Москвы".

Проект помогает молодым людям расти творчески и профессионально, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Для них создана целая экосистема, в которой можно найти занятие по душе.

В настоящий момент на портале "Молодежь Москвы" работают афиша городских событий, зал для мероприятий, медиастудия, коворкинг, а также проект "ВРаботе", который помогает найти временную и постоянную работу или стажировку.

Кроме того, благодаря проекту в этом году в Москве откроют школу мобильного кино и запустят программу профориентации для школьников ТиНАО. Также пройдут мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы и познавательные прогулки по Москве.

"В декабре Москва получила звание "Молодежная столица России – 2024" – в нынешнем году у нас будет еще больше событий и активностей, в том числе международного уровня", – написал Собянин.

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