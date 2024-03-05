Строительство спортивного хаба в ТиНАО планируется завершить уже весной 

Он станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве

Спортивный хаб площадью 4,7 тысячи кв.м в поселении Московский планируется достроить в мае. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Спортхаб площадью 4,7 тыс. кв. метров станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве: заниматься здесь одновременно смогут более 100 человек. Объект строится за счет внебюджетных источников. Сейчас готовность оценивается в 90%. Открытие запланировано на май 2024 года.

Как подчеркнул Андрей Бочкарёв, активности спортхаба будут доступны для всех желающих.

Почти тысячу кв.м займет всесезонная спортивная площадка, где можно играть в футбол, баскетбол или стритбол. Сейчас она уже достроена – здесь уже обустроен бесплатный каток. Предусмотрено устройство площадки для волейбола, памп-трека, площадки для воркаута с турниками, брусьями и перекладинами, а также зона с тренажерами. Еще одна площадка для катания, предназначенная уже для более юных посетителей, – детский боул. Благодаря небольшой глубине чаши тренироваться здесь смогут дети от пяти лет под присмотром взрослых.

Предусмотрены также места для отдыха: скамейки и амфитеатры. Площадь озеленения спортхаба превысит 2 тысячи тыс. кв.м.

По словам главы Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, основная часть граждан, выбирающих сегодня ТиНАО в качестве места жительства, – это молодые, активные люди.

Поэтому доступность спорта – одна из важных составляющих комфортной жизни в округах, которые мы должны обеспечить. Ледовый комплекс на севере Щербинки возводится за счет средств инвестора. К концу текущего года планируем ввести объект в эксплуатацию.

Тем временем строительная готовность пятиэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенным гаражом составляет порядка 25%, ведутся монолитные работы. Для посетителей ФОК будут работать четыре крытых бассейна, а также круглогодичные бассейны на эксплуатируемой кровле.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице было построено свыше 200 объектов спорта, а в 2024 году планируется завершить и ввести в эксплуатацию еще 13 таких объектов.

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