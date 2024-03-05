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Подбивший Abrams боец ВС России рассказал о слабом месте танка

12:00
  • вторник
  • 05 марта 2024

Украинские военные напрасно поверили в неуязвимость Abrams

Российские военные на передовой успешно превращают американскую технику в металлом. Оператор дрона с позывным Рассвет со своими сослуживцами отправил в утиль первый Abrams. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

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Как сообщается в Telegram-канале ведомства, боец не считает себя героем и уверяет, что разобраться с танком было довольно легко.

Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его. Второй беспилотник полностью вывел танк из строя. Ребята (военные ВСУ — прим. ред.), наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили об уничтожении в зоне спецоперации американских танков — президента держат в курсе успехов российских военных, он получает информацию о происходящем на фронте в режиме онлайн.

Спикер Кремля предупреждал, что поставленные Украине Соединенными Штатами танки Abrams будут уничтожаться в зоне СВО так же, как и любые другие. По словам Пескова, это планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных.

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