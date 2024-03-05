В России за неделю госпитализировали 3501 человека с COVID-19

Скончались 70 пациентов

С 26 февраля по 3 марта в России госпитализирован 3501 заболевший коронавирусом. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровел за неделю 26961 человек, скончались 70 пациентов с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю вырос на 2,1% по сравнению с предыдущей. Число госпитализаций увеличилось на 17,9%.

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