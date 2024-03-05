Глава Генштаба Армении: Ереван пока не покинул ОДКБ

Он не ответил, к чему может привести выход страны из ОДКБ

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян подтвердил во вторник, 5 марта, что "мы пока из ОДКБ не вышли".

При этом военный отказался отвечать на вопрос, к чему может привести выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности, сославшись на то, что это "является тайной", сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер парламента Армении, специальный представитель в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян заверил, что армянские власти не обсуждают вопрос выхода из Евразийского экономического союза.

Что касается заявлений официального Еревана о выходе Армении из ОДКБ, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам всё".

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