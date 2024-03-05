ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Генштаба Армении: Ереван пока не покинул ОДКБ

12:24
  • вторник
  • 05 марта 2024

Он не ответил, к чему может привести выход страны из ОДКБ

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян подтвердил во вторник, 5 марта, что "мы пока из ОДКБ не вышли".

Президент Азербайджана опроверг слухи о планах напасть на Армению
В Армении потребовали убрать российских пограничников из аэропорта Звартноц

При этом военный отказался отвечать на вопрос, к чему может привести выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности, сославшись на то, что это "является тайной", сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер парламента Армении, специальный представитель в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян заверил, что армянские власти не обсуждают вопрос выхода из Евразийского экономического союза.

Что касается заявлений официального Еревана о выходе Армении из ОДКБ, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам всё".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащий ВС Армении
Военнослужащий ВС Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.