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ЕС потребовал неукоснительного соблюдения принципа No Russia в торговле

12:51
  • вторник
  • 05 марта 2024

Евросоюз пытается закрыть все торговые каналы с Россией

Принцип No Russia ("Никакой России") в торговле государств — членов Евросоюза должен неукоснительно соблюдаться. Об этом предупредили в Брюсселе.

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Если прежде правило указывать в торговых документах невозможность реэкспорта товаров в Россию носило рекомендательный характер, то отныне это правило стало облигаторным. Реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран недопустим, что было закреплено в двенадцатом пакете рестрикций Евросоюза против России.

Однако в международной юридической компании Baker McKenzie указали на сложности в практической воплощении принципа No Russia — предложенная Еврокомиссией формулировка очень широка и требует от контрагента много усилий, причем неясно, как отреагируют на это партнеры, сообщает РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что Россия уверенно входит в пятерку стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности, несмотря на санкции и пандемию коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что, несмотря на внешние обстоятельства, "Россия достаточно уверено двигалась в рейтинге мировых держав".

Западные журналисты пишут, что Москва воспользовалась слабостями Запада и не позволила ему разрушить российскую экономику. Вашингтону и Брюсселю оказалось трудно давить на некоторые страны и вынуждать их прекратить экономическое сотрудничество с Москвой.

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