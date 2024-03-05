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Президент Бразилии оценил свои отношения с Путиным и Медведевым

12:19
  • вторник
  • 05 марта 2024

Российские инициативы высоко ценят в латиноамериканской стране

Инициатива России по вступлению Бразилии в Совет Безопасности ООН на постоянной основе заслуживает особого внимания. Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва подчеркнул, что это очень важный политический момент, который высоко оценили в латиноамериканской стране.

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Президент Бразилии рассказал о хороших отношениях с российским руководством. Да Силва отметил положительное отношение к президенту России Владимиру Путину, а также к зампреду российского Совета безопасности Дмитрию Медведеву, видео его речи публикует в YouTube издание Metrópoles.

Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины. Эксперты уверены, что из-за хороших отношений, которые Бразилиа поддерживает с Москвой и Пекином, Лула да Силва не собирается принимать участие в мероприятии.

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