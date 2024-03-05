Современная отстойно-разворотная площадка НГПТ появится возле станции метро "Нагатинский затон"

Для электробусов установят ультрабыстрые зарядные станции

Возле станции "Нагатинский Затон" БКЛ построят новую отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта. Кроме того, там построят здание для обслуживающего персонала. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Открытие весной прошлого года станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро значительно улучшило транспортную доступность района. Работа в этом направлении продолжается. Запланирована модернизация отстойно-разворотной площадки площадью 0,71 га для наземного городского пассажирского транспорта. Рядом будет построено одноэтажное здание площадью 500 квадратных метров для обслуживающего персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта", – рассказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, новая площадка позволит размещать больше автобусов и электробусов. Для последних установят 12 ультрабыстрых станций.

В свою очередь генеральный директор компании-проектировщика и подрядчика Юрий Кравцов отметил, что работы по созданию новой отстойно-разворотной площадки будут вестись поэтапно.

"Стоит задача построить новую площадку для отстоя наземного городского транспорта с сохранением работоспособности существующей. Для этого был разработан план, предусматривающий разделение работ на два этапа, вначале они затронут западную часть площадки, а по их завершению – восточную", – пояснил Юрий Кравцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"