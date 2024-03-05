Премьер-министр Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак

Ее не хотят видеть в должности главы ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фото своего завтрака, чтобы доказать, что она не "ест россиян".

Политик, судя по снимку, предпочитает на завтрак есть мюсли с ягодами и йогуртом. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico", - подписала фото Каллас.

Ранее издание Politico написало, что Каллас вряд ли вряд ли назначат верховным представителем ЕС по иностранным делам вместо Жозепа Борреля из-за ее отношения к россиянам.

"Мы действительно поставим на эту должность кого-то, кто предпочитает есть россиян на завтрак?" - говорилось в сообщении.

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