В рамках Всероссийского женского форума пройдут десятки круглых столов

С информацией о достижениях женщин можно ознакомиться на стендах выставки "Россия"

40 процентов руководящих должностей в России занимают женщины. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Он записал видеообращение к участникам Всероссийского женского форума, который впервые открылся на ВДНХ.

В рамках форума состоятся десятки дискуссий и круглых столов, посвящённых развитию образования, медицины, бизнеса и других сфер. С информацией о достижениях женщин можно ознакомиться на стендах выставки "Россия". Представительницам прекрасного пола сегодня вручили премии "По зову женского сердца". Среди лауреатов - и те, кто помогает бойцам спецоперации.

"Мы чествуем женщин, которые не ради регалий и наград, не ради почестей, а именно по зову своего сердца и души помогают ближним. К сожалению, при всём желании этот зал не может вместить всех, кого бы мы хотели сегодня наградить. Таких женщин даже не тысячи - миллионы по всей нашей стране. Каждая из них, безусловно, достойна награды", - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"