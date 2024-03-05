Собянин открыл южный вестибюль городского вокзала Лианозово МЦД-1

Обычная железнодорожная станция превратилась в комфортный городской вокзал

В столице завершено строительство 50-го московского городского вокзала МЦД. Это Лианозово. Здесь пересекаются первый диаметр, Дмитровская линия метро и наземный городской транспорт. Сегодня открылся южный вестибюль вокзала. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Большой транспортный узел на границе двух столичных районов - Лианозово и Дмитровского. Обычная железнодорожная станция превратилась в современный комфортный городской вокзал. Площадь которого - свыше семи тысяч квадратных метров. Последний штрих и важная деталь - открытие Южного вестибюля станции Лианозово на МЦД-1. Он соединяет Дубнинскую улицу и Лианозовский проезд. Теплые павильоны, эскалаторы, подземный переход, информационные табло.

Лианозово - это теперь и метрополитен, и МЦД, и наземный транспорт. В сентябре прошлого года открыли станцию метро Люблинско-Дмитровской линии и Северный вестибюль МЦД. Железнодорожную платформу специально перенесли ближе к метрополитену. И жители сразу заметили - время пересадки сократилось в четыре раза. Столичный мэр Сергей Собянин строительство этого крупного транспортно-пересадочного узла на каждом его этапе контролировал лично. И сегодня на открытии Южного вестибюля встретился с жителями района.

"Вторая очередь этой стройки большой, в основном, завершилась. И Москва получила свой пятидесятый вокзал на Московских центральных диаметрах. Это, конечно, хороший подарок для жителей. Я надеюсь, что он улучшит транспортную доступность четырех районов Москвы", - заявил Собянин.

Пассажиропоток этого транспортного узла - 30 тысяч человек в день. Но не исключено - в ближайшее время благодаря появившимся возможностям он вырастет в полтора раза. Впрочем, такие современные городские вокзалы - не только транспортные узлы. Они способствуют экономическому развитию районов. Рядом строится жильё, социальные объекты, развивается малый и средний бизнес. И в течение этого года вокруг нового вокзала благоустроят территорию, в планах - реконструкция перехватывающей парковки и строительство дополнительных пешеходных тоннелей через Лианозовский проезд.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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