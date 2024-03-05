Путин поблагодарил женщин – участниц СВО

Президент России обратился к Всероссийскому женскому форуму

Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития России. Без представительниц прекрасного пола невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, государственное и муниципальное управление, заявил президент России.

Владимир Путин в преддверии праздника 8 марта обратился к участницам Всероссийского женского форума. Российский лидер отметил, что на форуме состоится награждение лауреатов премии "По зову женского сердца". Среди них – и участницы специальной военной операции.

Путин подчеркнул, что сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения. Это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Лауреатами премии стали, в частности, женщины, которые помогают нашим бойцам - организаторы и участники волонтерских бригад. Российский лидер поблагодарил их за стойкость, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.

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