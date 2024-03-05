Центр для одаренных незрячих детей открыл новый набор

По окончании одаренные дети получат аттестат о среднем образовании

Всероссийский центр для одарённых незрячих детей открыл новый набор. Здесь школьникам с особенностями здоровья помогают не только освоить программу, но и раскрыть свои способности. Олимпиады, творческие и научные проекты, а ещё общения - в этих стенах интересно каждому ребёнку.

Прозвенел звонок, и ученики спешат занять свои места в классах. Отлынивать от уроков никто не собирается, скорее, наоборот, в этом учебном заведении возможности получить глубокие знания не упускают, ведь в интернат принимают только одаренных ребят. У каждого свои таланты и способности, но отношение к учебе особенное. ​

Они, как и все, делают ошибки в примерах и сомневаются в себе. Их занятия похожи на обычные школьные. Только вместо классических учебников в интернате используют пособия с брайлевским шрифтом. Все ученики здесь - незрячие или с остаточным зрением. Вот, например, так выглядит пособие по истории. Его ежедневно штудирует Алексей, ученик 6 класса. Размышляет об истории он уже как взрослый.​

В столицу многие приехали из регионов. Есть ученики из Центральной России, Сибири и даже с Дальнего Востока. Там талантам одаренных ребят не всегда хватало внимания.

Обучение в интернате начинается с шестого класса. Чтобы попасть сюда, недостаточно проявлять способности только в одном предмете или, например, виртуозно играть на музыкальном инструменте. Важно иметь высокий уровень знаний и по академическим дисциплинам. Ребята сдают русский, математику и английский, но и это еще не все.

"Сотрудники института коррекционной педагогики смотрят на развитие кругозора обучающихся, на развитие интеллекта. Ну и коммуникативные навыки, навыки общения, потому что нужно понимать, что дети живут здесь семь дней в неделю", - отметил Иван Вишневецкий, директор школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых.

Среди учеников интерната немало победителей и призеров олимпиад самого разного уровня. Преподаватели уверены, что среди их воспитанников есть будущие писатели, и филологи, лингвисты, и программисты.

В классе не больше восьми человек. И это неслучайное число. Считается, что так детям проще усваивать информацию, а учителям - уделять больше внимания каждому, заниматься практически индивидуально. Всего интернат проводил два набора. Сейчас в нем учатся 15 человек. Через год должно прибавиться еще восемь. Интернат начинает прием заявок. По окончании одаренные дети получат аттестат о среднем образовании, а главное - возможность поступить в лучшие университеты страны.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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