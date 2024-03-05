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Центр для одаренных незрячих детей открыл новый набор

15:02
  • вторник
  • 05 марта 2024

По окончании одаренные дети получат аттестат о среднем образовании

Всероссийский центр для одарённых незрячих детей открыл новый набор. Здесь школьникам с особенностями здоровья помогают не только освоить программу, но и раскрыть свои способности. Олимпиады, творческие и научные проекты, а ещё общения - в этих стенах интересно каждому ребёнку.

Прозвенел звонок, и ученики спешат занять свои места в классах. Отлынивать от уроков никто не собирается, скорее, наоборот, в этом учебном заведении   возможности получить глубокие знания не упускают, ведь в интернат принимают только одаренных ребят. У каждого свои таланты и способности, но отношение к учебе особенное. ​

Они, как и все, делают ошибки в примерах и сомневаются в себе. Их занятия похожи на обычные школьные. Только вместо классических учебников в интернате используют пособия с брайлевским шрифтом. Все ученики здесь - незрячие или с остаточным зрением. Вот, например, так выглядит пособие по истории. Его ежедневно штудирует Алексей, ученик 6 класса. Размышляет об истории он уже как взрослый.​

В столицу многие приехали из регионов. Есть ученики из Центральной России, Сибири и даже с Дальнего Востока. Там талантам одаренных ребят не всегда хватало внимания.

Обучение в интернате начинается с шестого класса. Чтобы попасть сюда, недостаточно проявлять способности только в одном предмете или, например, виртуозно играть на музыкальном инструменте. Важно иметь высокий уровень знаний и по академическим дисциплинам. Ребята сдают русский, математику и английский, но и это еще не все.

"Сотрудники института коррекционной педагогики смотрят на развитие кругозора обучающихся, на развитие интеллекта. Ну и коммуникативные навыки, навыки общения, потому что нужно понимать, что дети живут здесь семь дней в неделю", - отметил Иван Вишневецкий, директор школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых.

Среди учеников интерната немало победителей и призеров олимпиад самого разного уровня. Преподаватели уверены, что среди их воспитанников есть будущие писатели, и филологи, лингвисты, и программисты.

В классе не больше восьми человек. И это неслучайное число. Считается, что так детям проще усваивать информацию, а учителям - уделять больше внимания каждому, заниматься практически индивидуально. Всего интернат проводил два набора. Сейчас в нем учатся 15 человек. Через год должно прибавиться еще восемь. Интернат начинает прием заявок. По окончании одаренные дети получат аттестат о среднем образовании, а главное - возможность поступить в лучшие университеты страны.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
Центр для незрячих детей
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