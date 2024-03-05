Московских полицейских наградят за спасение мужчины из огня

Министр внутренних дел России представил лейтенанта полиции Алексея Шишина к награде

Столичных полицейских наградят за спасение мужчины из огня. Всё произошло в Саларьево Новомосковского округа.

Лейтенант Алексей Шишин вместе с напарником патрулировал улицы, когда услышали хлопок и увидели чёрный дым на одном из участков. Там горели бочки с соляркой. Огонь быстро перекинулся на гараж. Инспекторы эвакуировали людей и освободили дорогу для проезда спецтехники. Но оказалось, что в горящее строение за машиной вернулся человек.

В итоге владельца машины госпитализировали с ожогами. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил лейтенанта полиции Алексея Шишина к награде "За спасение погибавших", а его сослуживец капитан полиции Евгений Руднев получит почетную грамоту МВД России.

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