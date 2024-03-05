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В Москве пройдет проверка систем оповещения населения

15:11
  • вторник
  • 05 марта 2024

Она начнется в 10:43

Во вторник, 6 марта, по всей стране, в том числе в Москве, пройдёт масштабная проверка систем оповещения населения.

В столице в 10 часов 43 минуты утра прозвучит сигнал "Внимание всем!". Заработают сирены и громкоговорители. Сигналы также будут передавать в эфирах основных теле- и радиоканалов.

В МЧС отмечают, что системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

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