ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны ФРГ назвало причину утечки разговора офицеров бундесвера

13:00
  • вторник
  • 05 марта 2024

Берлин проводит расследование

Причиной утечки разговора офицеров бундерсера о планах атаковать Крымский мост стало подключение одного из участников по незащищенному соединению. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Репутация НАТО пошатнулась после утечки разговора немецких офицеров
В Германии разгорается скандал после утечки разговора военных об атаке на Крымский мост
НАТО решает, кто ответит за утечку немецких переговоров

Политик заявил, что подписал документ о проведении дисциплинарной доследственной проверки всех участников беседы про Крымский мост, которая стала достоянием широкой публики вследствие утечки.

Как подчеркнул Писториус, уже установлено, что утечка произошла не из-за взлома систем связи — офицеры ФРГ использовали версию платформы Webex, соответствующую уровню безопасности обсуждаемых сведений. Однако один из них использовал незащищенное соединение.

Германский министр также рассказал, что после случившегося провел переговоры с союзниками. По утверждению Писториуса, переговоры подтвердили, что доверие к ФРГ не было подорвано, сообщает РИА Новости.

После того, как был опубликован разговор немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые давно выпрашивает у ФРГ Украина, спикер МИД России Мария Захарова потребовала объяснений. Она подчеркнула, что попытки Берлина уклониться от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что извечные противники России немцы снова превратились в заклятых врагов. По словам политика, на ум приходит "снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Германии
Военнослужащие армии Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.