Минобороны ФРГ назвало причину утечки разговора офицеров бундесвера

Берлин проводит расследование

Причиной утечки разговора офицеров бундерсера о планах атаковать Крымский мост стало подключение одного из участников по незащищенному соединению. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Политик заявил, что подписал документ о проведении дисциплинарной доследственной проверки всех участников беседы про Крымский мост, которая стала достоянием широкой публики вследствие утечки.

Как подчеркнул Писториус, уже установлено, что утечка произошла не из-за взлома систем связи — офицеры ФРГ использовали версию платформы Webex, соответствующую уровню безопасности обсуждаемых сведений. Однако один из них использовал незащищенное соединение.

Германский министр также рассказал, что после случившегося провел переговоры с союзниками. По утверждению Писториуса, переговоры подтвердили, что доверие к ФРГ не было подорвано, сообщает РИА Новости.

После того, как был опубликован разговор немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые давно выпрашивает у ФРГ Украина, спикер МИД России Мария Захарова потребовала объяснений. Она подчеркнула, что попытки Берлина уклониться от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что извечные противники России немцы снова превратились в заклятых врагов. По словам политика, на ум приходит "снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".

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