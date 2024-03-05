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В России выбрали талисман Всемирных игр дружбы

13:29
  • вторник
  • 05 марта 2024

В финале за это право боролись тигр, белка и медведь

Талисман Всемирных Игр дружбы представили на Всемирном фестивале молодежи во вторник, 5 марта. Им стал тигр, созданный на "Союзмультфильме".

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На выбор изначально предлагалось 17 вариантов талисманов, в финал отбора прошли три из них: тигр, белка и медведь.

Жюри под руководством главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева остановило свой выбор на тигре, хотя не обошлось без дискуссий.

Например, один из членов жюри, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что выбирать надо белку, поскольку тигр "просто приелся всем, медведь — банально". Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Роман Власов голосовал за медведя, которого считает символом России, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что всем государствам рекомендовано отказаться от участия в Играх дружбы в России. В МОК сочли, что это противоречило бы как санкциям против России, так и "сохранению независимости и автономии спорта".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в кабмине спорт, отмечал, что уважительное отношение к заслугам нашей страны в этой области и к достижениям российских спортсменов — крайне важный вопрос. Хотя "коллективный Запад проиграл в борьбе, однако это не повод успокоиться и ничего не делать", предупредил политик.

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