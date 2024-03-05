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Очередной украинский БПЛА сбили над Белгородской областью

13:16
  • вторник
  • 05 марта 2024

Пострадавших и разрушений нет

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью.

Атака произошла около 12:30 мск, сообщили в Минобороны России. Беспилотник был самолетного типа.

Инцидент произошел в Грайворонском городском округе между селами Косилово и Ивановская Лисица, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее российская ПВО сбила три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, еще один над Курской областью.

В Воронеже объявлена тревога из-за приближения к городу украинских беспилотников. Силы и средства ПВО были приведены в готовность.

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