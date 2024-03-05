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В Шушарах раскрыли подробности ЧП с рухнувшим лифтом

13:34
  • вторник
  • 05 марта 2024

Случился перегруз

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения лифта в Шушарах.

На месте работают сотрудники СК. Расследование контролирует прокуратура Петербурга.

ЧП произошло в одном из домов по Новгородскому проспекту на юге Санкт-Петербурга. В кабине лифта находились 13 человек - восемь взрослых и пятеро детей. Лифт упал с восьмого этажа, а затем опустился ниже первого этажа на буфер.

Госпитализированы три человека, в том числе восьмилетний мальчик. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе комздрава Петербурга. Пострадавшие получили ушибы ног, коленей и грудной клетки.  

В управляющей компании заявили, что инцидент произошел из-за перегруза, лифт рассчитан на 300-500 килограммов. Ранее лифт ни разу не ломался, но местные жители жаловались на его работу.

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